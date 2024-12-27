21 ноября 2024 года ДБР задержал одного из посредников во время получения денег за «услугу».

ДБР разоблачило схему вымогательства денег за отсрочку от мобилизации в Одесском ТЦК

Сотрудники Территориального управления Государственного бюро расследований (ДБР) обнаружили факт коррупции среди сотрудников Одесского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Они останавливали мужчин на блокпостах, требовали денег за отсрочку от мобилизации и угрожали насилием в случае отказа.

Задержание мужчин на блокпостах сопровождалось сбором персональных данных и уведомлением о намерении доставить их в ТЦК для мобилизации. Однако за определенную сумму – 4,5 тысячи долларов США – работники ТЦК обещали «отпустить» военнообязанных и помочь получить отсрочку от службы. В случае отказа от уплаты средств мужчинам угрожали объявлением в розыск.

Один из таких случаев зафиксировали правоохранители, когда с военнообязанного требовали деньги, несмотря на то, что он имел законное право на отсрочку из-за пропавших без вести участвовавших в боевых действиях родственников.

21 ноября 2024 года ДБР задержал одного из посредников во время получения денег за «услугу». Решается вопрос о задержании других участников схемы и сообщении им результатов.

Задержанному объявлено подозрение в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины), предусматривающего наказание до 10 лет лишения свободы. При обыске у одного из фигурантов изъято табельное оружие, которое он пытался использовать против работников ДБР, угрожая им. За эти действия еще дополнительно предполагалось подозрение в покушении на убийство работников правоохранительных органов (ст. 348 УК Украины), что может привести к пожизненному лишению свободы.

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