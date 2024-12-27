Если клиент уже получил новую карту, ему нужно обратиться в отделение банка для ее получения в удобное время.

Ощадбанк продолжает действие карт своих клиентов, срок действия которых истекает - теперь они будут активнее дольше.

Согласно сообщению банка, это решение принято из-за военного положения в Украине.

Срок карточек продлили по меньшей мере до 30 июня 2025 года. Срок действия карт Ощадбанка автоматически продлевается для тех, чей срок истек после февраля 2022 года. Если клиент уже получил новую карту, ему нужно обратиться в отделение банка для ее получения в удобное время.

По истечении срока действия Ощадбанка карты будут оставаться активными и функционировать по полной. Клиенты смогут беспрепятственно совершать такие операции, как:

расчеты в торговых точках;

снятие наличных денег в банкоматах и ​​т.д.

Ощадбанк неоднократно продлевал срок действия своих карточек из-за военного положения, последний раз такое продление было объявлено в конце сентября до 31 декабря 2024 года.

С 1 октября Ощадбанк также изменил тарифы для разных типов карт. Для корпоративных карт комиссия за снятие средств в банкоматах банка составит 0,9% (минимум 5 грн), а стоимость SMS-информирования – 25 грн в месяц.

Для других карт Ощадбанка изменения следующие:

Для детской карты увеличен лимит бесплатного снятия средств с 2000 грн. до 3000 грн. в месяц.

Для зарплатных, пенсионных и социальных карт стоимость SMS-сообщений составит 15 грн в месяц (Viber остается бесплатным).

Для частных и кредитных карт SMS-сообщения будут стоить 25 грн в месяц, а Viber — 15 грн в месяц. Push-сообщения остаются бесплатными и удобными.

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