Первоначально изменения должны были вступить в силу с 24 декабря, однако Vodafone объявил о специальных условиях для абонентов, пользующихся старыми тарифами.

Популярный мобильный оператор Vodafone сообщил об изменениях в тарифах, вступивших в силу с 20 декабря 2024 года.

Об этом говорится на официальном сайте компании. Так, абоненты, пользующиеся тарифом Yezzz, будут автоматически переведены на новый тариф — Vodafone Light+, имеющий более высокую цену и менее выгодные условия.

Тариф Yezzz был общим проектом Vodafone и торговой сети "Сильпо". За 130 грн. в месяц пользователи получали 13 ГБ интернета, безлимит на ресурсы "Сильпо", а также безлимитные звонки внутри сети Vodafone и 130 минут на разговоры с абонентами других операторов. Однако с 20 декабря этот тариф больше не будет доступен, и все абоненты, которые им пользуются, будут переведены на Vodafone Light+, который стоит 145 грн. в месяц. В новом тарифе предлагается всего 10 ГБ интернета, безлимитные звонки внутри сети Vodafone и 100 минут на звонки по Украине.

Vodafone также объявил о повышении цен на несколько других тарифных планов. Разница в стоимости будет колебаться от 70 до 120 грн., а объемы услуг останутся неизменными. В частности: тариф Turbo вырастет со 180 грн. до 270 грн.; тариф Joice Start подорожает с 200 грн. до 270 грн.; тариф Joice Pro теперь будет стоить 330 грн вместо 260 грн; тариф Joice Max повысится с 330 грн. до 450 грн.

Сначала изменения должны были вступить в силу с 24 декабря, но Vodafone создал специальные условия для старых пользователей. В течение трех месяцев для таких клиентов будет оставаться предварительная стоимость. Кроме того, новые абоненты, которые подключатся к компании до 20 января 2025 года, также получат услуги по старым ценам.

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