24 декабря Кабинет Министров Украины во время заседания утвердил перечень должностей полицейских и спасателей, для которых обязательным становится знание английского языка.

Это часть реализации закона , подписанного Владимиром Зеленским в июне 2023 года о применении английского языка в Украине.

Согласно решению Кабмина, английский язык должны будут знать полицейские среднего и высшего состава Национальной полиции, а также руководители других правоохранительных органов и службы гражданской защиты. Это касается, в частности, глав Нацполиции, руководителей департаментов и управлений, начальников отделов очередных частей и других должностных лиц в центральном органе управления, а также руководителей управлений в территориальных органах полиции.

Согласно нормам Закона "О применении английского языка в Украине" требования к владению языком распространяются также на другие категории государственных служащих: прокуроров, налоговиков, таможенников, а также руководителей государственных предприятий, научных учреждений и высших учебных заведений.

Важно отметить, что эти требования не вступают в силу сразу. Для лиц, претендующих на государственные должности категории А или занимающих должности глав местных администраций, требования вступят в силу через 2 года после отмены военного положения в Украине. Для других должностных лиц, включая полицейских и спасателей, требование станет обязательным через 4 года после завершения военного положения.

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