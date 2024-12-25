Представитель ТЦК, выполнивший мобилизацию, не подал отзыв на исковую заявку и не объяснил свою позицию.

В Хмельницкой области работники территориального центра комплектования ( ТЦК ) мобилизовали работника государственного предприятия, несмотря на наличие у него бронирования.

Согласно решению Хмельницкого окружного административного суда, принятому в декабре 2024 года, истец Петр К. был мобилизован в июле 2024 года, несмотря на бронирование. Мужчина работал электрогазосварщиком на государственном предприятии с 2020 года и утверждал, что не подлежал мобилизации.

Рассмотрение дела провела судья Диана Фелонюк. Она учла все материалы дела и доказательства, предоставленные сторонами. Представитель ТЦК, выполнивший мобилизацию, не подал отзыв на исковую заявку и не объяснил свою позицию.

Суд установил, что в момент мобилизации истец действительно имел отсрочку от призыва. Судья отметил, что ответственность за предоставление информации об отсрочке от призыва лежит на предприятиях, где работает истец, а также Министерстве обороны и Генеральном штабе ВСУ.

Также в решении суда установлено, что незнание ТЦК о наличии у истца права на отсрочку не изменяет факт, что он не подлежал мобилизации в соответствии с Законом Украины.

В результате суд удовлетворил иск Петра К. и признал приказ о его призыве на военную службу незаконным, отменив его. Это решение может быть обжаловано.

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