Выплаты за поврежденное жилье будут финансироваться, если останутся средства в бюджете.

В 2025 году в Украине вступят в силу две важные социальные инициативы, которые коснутся внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и людей, пострадавших от травм или болезней.

Об этом информируют в Минсоцполитике.

Помощь для ВПЛ по программе "є Восстановление"

Министерство социальной политики планирует увеличить компенсации переселенцам за уничтоженное жилье, разделив дополнительно 15 миллиардов гривен. Выплаты будут предоставляться тем ВПЛ, состоящим на учете, а также тем, чей дом был единственным жильем. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам государственного управления Елена Шуляк сообщила , что первоочередное финансирование будет направлено на компенсацию за полное уничтожение имущества. Выплаты за поврежденное жилье будут финансироваться, если останутся средства в бюджете.

Отметим, что в настоящее время увеличение финансирования для других категорий граждан, в частности для лиц, не являющихся переселенцами, не предусмотрено.

Реформа социального страхования: большие выплаты и поддержка пострадавших

В то же время, в 2025 году ожидается реформа социального страхования, которая предусматривает повышение выплаты для лиц, потерявших трудоспособность из-за травм или болезней. Максимальная сумма страховой выплаты выросла до 40 тысяч гривен – это на 8 тысяч больше, чем сейчас. Также больницы будут оплачиваться до срока, до 14 месяцев, чтобы поддержать лиц, нуждающихся в длительном лечении и восстановлении.

Дополнительно реформа включает усиление поддержки ветеранов и людей, пострадавших от травмы или болезни, но не коснется процедуры установления инвалидности. Все граждане с инвалидностью продолжают получать выплаты согласно действующему законодательству. Изменения в реформе вступят в силу с 2026 года, когда будет введен новый механизм для потерявших возможность работать из-за несчастных случаев или болезней, информирует заместитель главы Министерства социальной политики Дария Марчак.

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