Особенно тревожит аналитиков ситуация, когда на каждый новый ФЛП приходится два закрытых.

В 2024 году, по данным аналитиков, многие украинские физические лица-предприниматели (ФЛП) рассматривают возможность закрытия своего бизнеса из-за налогового давления и экономических трудностей.

О количестве бизнесов, желающих закрыться, пишут аналитики Опендатабот. Однако официальная статистика свидетельствует о положительной динамике в секторе: количество вновь созданных предприятий превышает количество закрытых.

Данило Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, отрицает чрезмерную драматизацию ситуации, которую подают некоторые СМИ. новых предприятий, а общее количество ФЛП возросло на 83,6 тысячи. Кроме того, в последние два месяца наблюдается положительный баланс: 47,7 тысяч новых ФЛП было зарегистрировано, в то время как закрылись 40,7 тысяч.

Согласно опросу Опендабота, в котором участвовали более 31 тысячи предпринимателей, 27% респондентов планируют закрыть свой бизнес. В частности, 7% из них намерены сделать это до конца 2024 года, а 20% рассматривают такую ​​возможность в 2025 году. Наибольшее влияние на решение повышения налогов — 62% предпринимателей указали это как основную причину, еще 19% отметили проблемы в собственном бизнесе.

Особенно тревожит аналитиков ситуация, когда на каждый новый ФЛП приходится два закрытых. Такой дисбаланс произошел после введения закона о повышении налогов и военном сборе. В течение трех недель после вступления этого закона в силу более 22,5 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность.

Основные факторы, способствующие закрытию ФЛПов:

Налоговая нагрузка : Повышение налогов, в частности военный сбор, оказало большое влияние на малый бизнес, не имеющий достаточных финансовых ресурсов для адаптации.

: Повышение налогов, в частности военный сбор, оказало большое влияние на малый бизнес, не имеющий достаточных финансовых ресурсов для адаптации. Экономические вызовы : Война, разрушенные инфраструктуры, проблемы с логистикой и снижение покупательной способности населения усложняют ведение бизнеса.

: Война, разрушенные инфраструктуры, проблемы с логистикой и снижение покупательной способности населения усложняют ведение бизнеса. Бюрократические препятствия : Проблемы с регистрацией и закрытием ФЛП из-за кибератак на государственные реестры создают дополнительные трудности для предпринимателей.

Несмотря на эти проблемы, Гетманцев подчеркнул, что общая статистика свидетельствует об устойчивости предпринимательской среды, поскольку количество новых ФЛП превышает количество закрытых. Он призвал воздержаться от громких заголовков, которые, по его мнению, уродуют реальную картину, хотя и признал наличие серьезных вызовов для малого бизнеса.

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