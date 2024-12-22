Часть украинских пенсионеров может быть полностью освобождена от оплаты коммунальных услуг - известно, кого поддержат льготами.

Правительство Украины утвердило механизм, предусматривающий предоставление льгот для этих лиц, согласно постановлению Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи".

Льготы касаются определенных категорий граждан, работавших в отдельных сферах, имеющих низкий уровень дохода.

Согласно документу, полностью освобождены от оплаты жилищно-коммунальных услуг учителя, библиотекари, медицинские работники и работники культуры, проживающие в сельской местности. Эти категории граждан имеют право на 100% льгот на оплату коммунальных услуг.

Большинство пенсионеров продолжают получать субсидии, частично покрывающие расходы на коммунальные услуги. Размер пособия зависит от совокупного дохода пенсионера и стоимости услуг.

Особые условия действуют для граждан, проживающих в домах, без централизованного отопления. Они могут получить субсидии для приобретения твердого топлива. Помощь оказывается раз в год и может составить до 21 000 гривен.

Государственная поддержка в виде льгот и субсидий помогает уменьшить финансовую нагрузку на пенсионеров, в частности освобождение от коммунальных платежей является важным шагом для поддержки граждан, много лет работавших в ключевых сферах для общества.

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