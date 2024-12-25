Оно является частью выполнения меморандума с МВФ и согласовано с Национальным банком Украины (НБУ).

С 1 января 2025 года в Украине вводится запрет на вывод ценных бумаг иностранных эмитентов из депозитарной системы до завершения военного положения.

Об этом сообщила Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР). Это решение прекратить схему вывода валюты из страны из-за облигации США.

Там отметили, что оно является частью выполнения меморандума с МВФ и согласовано с Национальным банком Украины (НБУ). Комиссия уточнила, что это решение стало компромиссом, поскольку изначально обсуждалась возможность полного запрета на допуск и торговлю ценными бумагами иностранных эмитентов в Украине.

"НКЦБФР приняла решение о запрете с 1 января 2025 года вывода ценных бумаг иностранных эмитентов из системы депозитарного учета на период действия военного положения. … Решение стало компромиссом, поскольку на повестке дня стоял вопрос полного запрета на допуск и торговлю ценными бумагами иностранных эмитентов на территории Украины ", – говорится в сообщении.

Запрет на вывод ценных бумаг иностранных эмитентов из депозитарного учета не распространяется на некоторые операции. В частности, это касается:

Проведение корпоративных операций эмитентов;

Приведение количества ценных бумаг на счетах Центрального депозитария в соответствие с данными международных депозитарных учреждений.

Также у украинцев будет возможность вернуть валюту (например, доллары) назад, совершив обратный обмен. Однако важно отметить, что для этого установлено строгое ограничение: операция должна быть завершена в течение 15 минут после ее совершения.

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