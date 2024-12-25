Украинцы должны понимать, что их будущее зависит от выбора, который они делают сегодня.

Украинцы могут значительно увеличить свою пенсию, работая официально и контролируя уплату единого социального взноса (ЕСВ).

Об этом сообщает Министерство социальной политики. Чем выше взнос и длинный трудовой стаж, тем больше будут пенсионные выплаты.

Официальная работа предусматривает регулярную уплату налогов и взносов работодателем за работника.

Одним из основных взносов является ЕСВ, направляемый в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Согласно данным ПФУ за 9 месяцев 2024 года, более 57 тысяч рабочих мест были выведены из тени, что принесло дополнительные 97 миллионов гривен в бюджет Пенсионного фонда.

Эти средства обеспечивают выплаты как нынешним пенсионерам, так и будущим, в том числе тем, кто только начинает свою трудовую деятельность. Размер будущей пенсии зависит от нескольких факторов:

Трудовой стаж : каждый год официальной работы увеличивает общий стаж, учитываемый при расчете пенсии.

: каждый год официальной работы увеличивает общий стаж, учитываемый при расчете пенсии. Размер взносов : чем выше заработная плата (а значит, и больше ЕСВ), тем больше будет накоплено для будущей пенсии.

Неофициальная работа лишает работников многих прав и социальных гарантий.

Отсутствие стажа : время, проведенное на неофициальной работе, не засчитывается в трудовой стаж для пенсии.

: время, проведенное на неофициальной работе, не засчитывается в трудовой стаж для пенсии. Минимальные выплаты : без достаточного стажа человек рискует получить только социальную помощь, которая значительно ниже минимальной пенсии.

: без достаточного стажа человек рискует получить только социальную помощь, которая значительно ниже минимальной пенсии. Отсутствие защиты : неофициальные работники не имеют права на больничные, декретные или отпуска.

Каждый работник, за которого оплачивается ЕСВ, накапливает "пенсионные баллы", непосредственно влияющие на размер пенсии. Чем больше таких баллов, тем выше будет пенсия.

Например:

Если работник со средней зарплатой регулярно платит взносы, он может рассчитывать на пенсию, превышающую минимальный уровень.

Если взносы не платятся, человек получит только социальную помощь, не обеспечивающую достойного уровня жизни.

Официальная занятость также обеспечивает другие преимущества:

Защита трудовых прав (отпуска, больничные).

Возможность получения кредитов и социальных выплат.

Участие в программах поддержки.

Там добавили, что украинцы должны понимать, что их будущее зависит от выбора, который они делают сегодня, важно работать официально, контролировать уплату ЕСВ и избегать "теневых" соглашений с работодателем.

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