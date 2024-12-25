Международная помощь помогает поддерживать резервы более чем на 100% адекватности МВФ до конца 2024 года.

Национальный банк Украины прогнозирует постепенное снижение уровня резервов по критерию адекватности МВФ в 2025 году, хотя достаточность резервов будет оставаться более 100% в течение всего года.

Об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" НБУ.

Национальный банк Украины прогнозирует постепенное снижение уровня резервов по критерию адекватности МВФ в 2025 году, хотя достаточность резервов будет оставаться более 100% в течение всего года.

Либерализация части ограничений на движение капитала оказала ограниченное влияние на валютный рынок.

Более трети выплат за границу компании было осуществлено за счет собственной валюты.

В целом осенью наблюдался значительный рост спроса населения на наличную валюту, что стало основным фактором дополнительного давления на курс гривны.

В отчете подчеркивается, что Национальный банк остается главным игроком на валютном рынке, и его интервенции выполняют роль основного инструмента для уравновешивания спроса и предложения валюты.

НБУ способен компенсировать дефицит валюты и сглаживать резкие колебания курса.

Также отмечено, что международная помощь способствует поддержанию резервов на необходимом уровне даже при росте спроса на валюту.

С начала четвертого квартала прошлого года объем резервов превысил 100% уровня адекватности, определенного МВФ. Ожидается, что к концу 2024 года этот показатель приблизится к 120%.

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