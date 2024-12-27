Если вам нужна бюджетная и вкусная закуска для праздничного стола, попробуйте этот рецепт из сельди от судьи "Мастер Шеф" Эктора Хименеса-Браво.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить оригинальную закуску из сельди, в которой соединились тартар и форшмак.

Эта закуска, в отличие от тартара, готовится не из сырой рыбы, но также получается легкой и очень вкусной, и подойдет даже для праздничного стола.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использует филе сельди в растительном масле, или можно использовать просто слабосоленую рыбу.

Чтобы приготовить тартар из сельди, нам понадобится:

20 г зеленого лука

20 г синего лука

20 г каперсов (можно заменить соленым огурцом)

10 г петрушки

2 яйца

200 г филе сельди + 2 ст.л. растительного масла, в котором была рыба

1-2 ст.л. майонеза (можете приготовить домашний – рецепт здесь)

Кроме того, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво для подачи использует 50 г свежего огурца, а также 3-4 ломтика черного хлеба.

Яйца отвариваем вкрутую, даем им остыть, чистим и нарезаем мелкими кубиками. Два вида лука, филе сельди, каперсы и петрушку также нарезаем мелко.

В глубокой миске смешиваем все нарезанные ингредиенты. Для заправки "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавляет растительное масло из-под селедки, немного майонеза и хорошо все перемешивает.

Тонкие ломтики черного хлеба обжариваем на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла до хрустящей корочки.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво подает тартар из селедки вместе с гренками и украшает блюдо нарезанным на тоненькие кольца огурцом.

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