Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить оригинальную закуску из сельди, в которой соединились тартар и форшмак.
Эта закуска, в отличие от тартара, готовится не из сырой рыбы, но также получается легкой и очень вкусной, и подойдет даже для праздничного стола.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использует филе сельди в растительном масле, или можно использовать просто слабосоленую рыбу.
Чтобы приготовить тартар из сельди, нам понадобится:
- 20 г зеленого лука
- 20 г синего лука
- 20 г каперсов (можно заменить соленым огурцом)
- 10 г петрушки
- 2 яйца
- 200 г филе сельди + 2 ст.л. растительного масла, в котором была рыба
- 1-2 ст.л. майонеза (можете приготовить домашний – рецепт здесь)
Кроме того, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво для подачи использует 50 г свежего огурца, а также 3-4 ломтика черного хлеба.
Яйца отвариваем вкрутую, даем им остыть, чистим и нарезаем мелкими кубиками. Два вида лука, филе сельди, каперсы и петрушку также нарезаем мелко.
В глубокой миске смешиваем все нарезанные ингредиенты. Для заправки "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавляет растительное масло из-под селедки, немного майонеза и хорошо все перемешивает.
Тонкие ломтики черного хлеба обжариваем на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла до хрустящей корочки.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво подает тартар из селедки вместе с гренками и украшает блюдо нарезанным на тоненькие кольца огурцом.
Последние новости Украины:
Тесто для вареников получится идеальным: Хименес-Браво дал рецепт, который вы полюбите.
Оригинальнее омлета: рецепт вкусного завтрака за 10 минут.
Омлет с интересным ингредиентом за 5 минут: Хименес-Браво поделился любимым рецептом.