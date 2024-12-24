В 2025 году большинство украинцев не ожидают изменений в размере пенсионных выплат, однако четыре категории граждан могут получить новые выплаты, превышающие минимальный размер пенсий.

Об этом сообщает издание "На пенсии".

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По данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 1 октября 2024 года средний размер пенсии составляет 5851,9 грн, а для работающих пенсионеров - 6257,96 грн. Минимальная пенсия в Украине в 2024 году составляет 2361 грн.

Четыре категории пенсионеров имеют право на пенсию, которая не может быть менее 8000 гривен:

  • Пострадавшие от аварии на ЧАЭС с инвалидностью I группы — их пенсия не может быть меньше 8187 гривен.
  • Ликвидаторы аварии на ЧАЭС с инвалидностью: для ІІІ группы инвалидности пенсия составляет не менее 8025 гривен, для ІІ группы - 10 700 гривен, а для І группы - 13 376 гривен.
  • Военные, получившие инвалидность во время службы, имеют право на пенсию в размере 100%, 80% или 60% от своего денежного довольствия в зависимости от группы инвалидности.
  • Лица с инвалидностью в результате войны: для ІІІ группы пенсия составляет 8499 гривен, для ІІ группы - 12 395 гривен, а для І группы - 15 346 гривен.

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Напомним, в Украине пенсионный возраст варьируется: 60, 63 и 65 лет. Для каждого из этих возрастных порогов существуют разные требования к минимальному количеству страхового стажа. Минимальные требования к стажу для выхода на пенсию в 2025 году таковы:

  • в 60 лет – минимум 32 года страхового стажа;
  • в 63 года – минимум 22 года страхового стажа;
  • в 65 лет – минимум 15 лет страхового стажа.

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