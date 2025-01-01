Новая система будет включать 8 стандартных объемов, что позволит клиентам платить только за фактический размер отправки.

С 1 января 2025 "Укрпочта" вводит новые тарифы, которые будут определяться только объемом посылки.

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский. Изменения заключаются в переходе к тарификации, основанной исключительно на объеме посылки, соответствующей международным стандартам.

Цены будут стартовать от 40 гривен за отправку, что обеспечит справедливость и доступность сервиса для всех клиентов.

Новая система будет включать 8 стандартных объемов, что позволит клиентам платить только за фактический размер отправки. Это кардинально изменит подход к тарификации, поскольку раньше стоимость зависела от веса посылки, что иногда создавало несправедливые ситуации: небольшие по объему, но тяжелые посылки стоили дороже легких, но объемных.

По словам Смелянского, эти изменения сделают тарификацию более простой, доступной и более справедливой. Это первый случай в Украине, когда вес полностью исключен из расчета стоимости доставки.

Преимущества новых тарифов:

Доступность: Хотя часть тарифов была изменена, самый низкий тариф останется неизменным, что позволит Укрпочте оставаться конкурентоспособной. У клиентов будет выбор между двумя основными тарифами: "Приоритетный" – для тех, кто ценит скорость доставки. "Базовый" – для экономии, с возможностью снижения издержек до 50% по сравнению с другими операторами.

Хотя часть тарифов была изменена, самый низкий тариф останется неизменным, что позволит Укрпочте оставаться конкурентоспособной. У клиентов будет выбор между двумя основными тарифами: Удобство Теперь для расчета достаточно знать только размеры посылки, а не ее вес. Стоимость можно вычислить, используя стандартные коробки "Укрпочты", которые дешевле аналогов, или собственную тару, размеры которой легко измерить с помощью линейки.

Несмотря на отказ от веса в тарификации, он все еще будет оставаться важным для операционных процессов, чтобы предотвратить повреждения отправлений. Например, тяжелые предметы не должны давить на деликатные товары, как новогодние игрушки. Кроме того, нестандартные грузы, нуждающиеся в ручной обработке, будут облагаться дополнительной платой в размере 50 гривен.

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