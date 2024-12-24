Кассиры обязаны обеспечить наличие всех остальных для всех купюр и монет, но случается, когди они отказываются.

Кассиры в украинских супермаркетах и ​​магазинах обязаны принимать все банкноты и монеты, не отказывая в обмене из-за отсутствия остальных.

Как пояснили эксперты "Защиты прав потребителей", кассиры обязаны обеспечить наличие всех остальных для всех купюр и монет. Если покупатель сталкивается с такой ситуацией, он может обратиться с жалобой в администрацию магазина.

В случае отказа от приема определенных денег, покупатель имеет право обращаться к руководству, ведь это нарушение законодательства. Важно, что требование кассира предоставить точную сумму для обмена или заставить обменять крупную сумму в другом месте неправомерно.

"Проблема "у меня нет остальных" не ваша, а кассира. Если кассир продолжает говорить так, обращайтесь к руководству магазина и сообщайте, что кассир перекладывает на вас свои обязанности", – рассказали эксперты.

Между тем, в Верховной Раде готовится законопроект, который обяжет торговые сети указывать цену товара за килограмм, литр или метр, если товар продается в меньшей упаковке. Это инициатива для борьбы со шринкфляцией, когда производители уменьшают объем или количество товара в упаковке, оставляя старую цену или изменяя ее незначительно.

Депутат Дмитрий Гурин ("Слуга народа") сообщил, что законопроект будет зарегистрирован уже на следующей неделе.

Документ предусматривает внесение изменений в статью 15 закона о защите прав потребителей, гарантирующую доступ потребителей к достоверной и своевременной информации о продукции. Если законопроект принят, продавцы обязаны будут указывать на ценниках две цены: за 1 кг/л и за конкретный вес или объем товара в упаковке.

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