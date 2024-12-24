Также банк сообщает, что клиенты, чьи счета попали под ограничения, могут перевести свои средства на другие счета при подаче соответствующих документов.

Украинские банки иногда могут без предупреждения заблокировать счета своих клиентов и это может стать настоящим шоком для многих.

Недавно подобная ситуация произошла с одним из клиентов "ПриватБанка", сообщает портал "Минфин".

Что произошло?

20 декабря клиент сообщил, что банк внезапно заблокировал все его счета без предупреждения. На следующий день он получил официальное уведомление, что блокирование осуществлено на основе статьи 11 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем". По словам клиента, его обвинили в отмывании средств и финансировании терроризма.

«Это не только абсурдная и безосновательная клевета, но и грубое нарушение моих прав. Банк также блокировал все транзакции, связанные с моим идентификационным кодом», – возмутился мужчина в своем отклике.

Что ответили в "ПриватБанке"?

Банк признал факт блокирования счетов и объяснил свои действия недостаточностью выполнения функций первичного финансового мониторинга, предусматривающих предотвращение легализации незаконных доходов.

"В настоящее время ваше обслуживание ограничено. В случае расторжения деловых отношений мы предоставляем возможность перевода остатков на счета в другом банке", - заявили в "ПриватБанке".

Также банк сообщает, что клиенты, чьи счета попали под ограничения, могут перевести свои средства на другие счета при подаче соответствующих документов. Для этого нужно обратиться в отделение банка и предоставить:

счет, открытый в другом банке по имени клиента;

документы, подтверждающие право распоряжаться счетами;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

заявление о перечислении остатков средств.

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