Эти новые правила передают возможность получать субсидии даже при покупке генераторов или установок для производства электроэнергии из энергии солнца или ветра.

В конце 2024 г. в Украине внесли изменения в правила получения субсидий и льгот на жилищно-коммунальные услуги.

Нововведения, в частности, касаются повышения лимитов на драгоценные покупки, влияющие на право получения помощи, сообщает ресурс «Юридический советчик для ВПЛ».

Теперь допустимая сумма таких покупок составляет до 100 тысяч гривен. тысяч гривен.

Одновременно эти новые правила передают возможность получать субсидии даже при покупке генераторов или установок для производства электроэнергии из энергии солнца или ветра. Главное условие – стоимость такого оборудования не должна превышать 150 тысяч гривен.

Субсидии в условиях военного положения

Обновленные правила также учитывают реалии военного времени. Для граждан, фактически проживающих в жилье, размер субсидии или льготы на оплату услуг по снабжению и распределению электроэнергии рассчитывается по социальным нормативам, если даже фактически предоставление услуг невозможно по независимым от потребителя или поставщику причинам.

Таким образом, если в результате военных действий в населенном пункте отсутствует электроснабжение, это не повлияет на возможность получения помощи. До перемен такая норма действовала только для льготников в населенных пунктах Харьковщины, теперь она распространена на всю страну.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.