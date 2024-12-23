В Украине банки и обменники могут отказаться от принятия долларовых банкнот , если они имеют существенные признаки износа.
В этом случае, независимо от года выпуска, клиентам могут предложить оформить операцию инкассо.
Как работает инкассо?
По разъяснению Национального банка Украины (НБУ) операцию инкассо создают уполномоченные учреждения, имеющие соответствующий договор с зарубежными банками-корреспондентами. Поврежденные банкноты направляются иностранному банку для обмена на пригодные к обороту купюры.
"Сроки возмещения для поврежденных банкнот применяются банками индивидуально. Это может произойти сразу после принятия банкнот, так и после получения возмещения от зарубежного партнера", - добавляют в НБУ.
Запрет ограничений по номиналу и году выпуска
Ограничения по принятию банкнот по номиналу или году эмиссии, если они являются законным платежным средством в своей стране, запрещены. Это касается всех номинальных долларов США, выпускаемых Федеральной резервной системой с 1914 года.
В то же время банки и обменники имеют право отказаться от принятия банкнот, если они:
разорванные или разрезанные на части;
имеют повреждения элементов дизайна или защиты (стертые или удаленные текстовые обозначения, портреты, защитные ленты или другие элементы);
с измененным цветом бумаги или изображения;
загрязненные пятнами (включая те, что видно под ультрафиолетом), если площадь загрязнения превышает 50% банкноты;
обожженные, ветхие или поврежденные из-за длительного воздействия влаги или химикатов;
имеют явные типографские дефекты.
Ограничения продажи валюты
В обменниках разрешено продавать доллары в эквиваленте до 400 тысяч гривен. В случае превышения этого лимита клиент обязан предоставить документы, подтверждающие источник средств, а также пройти процедуру идентификации.
Источник: obozrevatel
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