Это касается всех номинальных долларов США, выпускаемых Федеральной резервной системой с 1914 года.

В Украине банки и обменники могут отказаться от принятия долларовых банкнот , если они имеют существенные признаки износа.

В этом случае, независимо от года выпуска, клиентам могут предложить оформить операцию инкассо.

Как работает инкассо?

По разъяснению Национального банка Украины (НБУ) операцию инкассо создают уполномоченные учреждения, имеющие соответствующий договор с зарубежными банками-корреспондентами. Поврежденные банкноты направляются иностранному банку для обмена на пригодные к обороту купюры.

"Сроки возмещения для поврежденных банкнот применяются банками индивидуально. Это может произойти сразу после принятия банкнот, так и после получения возмещения от зарубежного партнера", - добавляют в НБУ.

Запрет ограничений по номиналу и году выпуска

Ограничения по принятию банкнот по номиналу или году эмиссии, если они являются законным платежным средством в своей стране, запрещены. Это касается всех номинальных долларов США, выпускаемых Федеральной резервной системой с 1914 года.

В то же время банки и обменники имеют право отказаться от принятия банкнот, если они:

разорванные или разрезанные на части;

имеют повреждения элементов дизайна или защиты (стертые или удаленные текстовые обозначения, портреты, защитные ленты или другие элементы);

с измененным цветом бумаги или изображения;

загрязненные пятнами (включая те, что видно под ультрафиолетом), если площадь загрязнения превышает 50% банкноты;

обожженные, ветхие или поврежденные из-за длительного воздействия влаги или химикатов;

имеют явные типографские дефекты.

Ограничения продажи валюты

В обменниках разрешено продавать доллары в эквиваленте до 400 тысяч гривен. В случае превышения этого лимита клиент обязан предоставить документы, подтверждающие источник средств, а также пройти процедуру идентификации.

Источник: obozrevatel

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