Она пояснила, что на ее поступок повлияли переживания за сына, проходящего службу в Вооруженных силах Украины.

Изяславский районный суд Хмельницкой области принял решение о женщине, которая повредила автомобиль Территориального центра комплектования и социального обеспечения (ТЦК и СП) и совершила нецензурную брань в адрес работника центра.

Об этом говорится в приговоре, принятом на Едином государственном реестре судебных решений.

Как это вышло?

Инцидент произошел 29 марта. По информации суда, работник местного детского сада, находясь в нервно-нестабильном состоянии, начала словесную перепалку с представителем ТЦК, используя нецензурную лексику. Впоследствии она нанесла ущерб служебному автомобилю, ударив его деревянной палкой. В постановлении сказано, что эти действия являются нарушением общественного порядка.

Причины и реакция правонарушительницы

Во время судебного заседания женщина полностью признала свою вину, выразила раскаяние и объяснила, что на ее поступок повлияли переживания за сына, который проходит службу в Вооруженных силах Украины. Она также заверила суд, что подобное больше не повторится.

Решение суда

Несмотря на неявку представителя ТЦК на заседании, он подал заявление с просьбой назначить женщине максимально возможное наказание. Суд, учитывая материальные дела, признал его виновным в мелком хулиганстве. В результате женщине назначили штраф в размере 85 гривен, а также обязали выплатить судебный сбор на сумму 605 гривен.

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