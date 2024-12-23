Рада отметила, что судьи не подлежат обязательному призыву, а мобилизация Заверюхи состоялась именно в момент возбуждения уголовного производства против него.

Судья из Одесской области Валентин Заверюха, работающий в Белгород-Днестровском горрайонном суде , во время возбуждения уголовного дела в отношении себя мобилизовался в Вооруженные Силы Украины и попросил закрыть дисциплинарное производство.

Об этом информируют в Высшем совете правосудие .

Его подозревают в причастности к схеме уклонения от мобилизации и переправки военнообязанных за границу.

Высший совет правосудия начал расследование после обращения Национального антикоррупционного бюро Украины. По версии следствия, Заверюха вместе с другими лицами получал взятки и способствовал уклонению от призыва, оформляя фиктивные разводы. Это позволило военнообязанным мужчинам уехать за границу, лишая матерей права на воспитание детей в пользу отца.

Несмотря на то, что сам Заверюха обратился с просьбой закрыть дело из-за своей мобилизации, ВРП отклонила его заявление. Рада отметила, что судьи не подлежат обязательному призыву, а мобилизация Заверюхи состоялась именно в момент возбуждения уголовного производства против него.

Также Politeka писала о том, что в Харькове суд рассматривал дело военнообязанного, уклонившегося от мобилизации, объясняя свое решение религиозными убеждениями. Он не хотел служить на посту повара, объясняя это тем, что там тоже воюют.

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