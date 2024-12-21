Максимальный размер субсидии для семьи, использующей дрова для отопления, составляет 16234 гривны в год.

Субсидия на дрова является одной из форм государственной поддержки, предоставляемой домохозяйствам, нуждающимся в топливе для печного отопления и не имеющих доступа к другим источникам тепла.

Кроме дров можно также получить помощь на жидкое печное топливо.

Этот вид жилищной субсидии назначается ежегодно. Для того чтобы получить помощь, необходимо подать заявление и декларацию в Пенсионный фонд. Определение размера субсидии основано на доходах домохозяйства за предыдущий календарный год.

Максимальные размеры субсидий

Максимальный размер субсидии для семьи, использующей дрова для отопления, составляет 16234 гривны в год. Для разных категорий населения предусмотрена дополнительная поддержка, которая выплачивается раз в сезон. Общая сумма помощи может достигнуть 21 тысяч гривен. Размер этой поддержки индивидуален и предоставляется без необходимости подавать дополнительные запросы.

Кто имеет право на получение такой субсидии?

Право на государственную помощь с печным отоплением обладают домохозяйствами, которые не обеспечиваются центральным, газовым или электрическим отоплением. Заявку на субсидию можно подать в следующих областях: Харьковская, Донецкая, Николаевская, Днепропетровская, Черниговская, Сумская, Запорожская, Херсонская, Луганская.

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