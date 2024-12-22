Пенсионеры обязаны сообщать Пенсионному фонду Украины (ПФУ) об изменениях в течение 10 дней - это включает трудоустройство, увольнение или начало предпринимательской деятельности.
Об этом сообщили в разъяснении ПФУ.
Что важно знать: Несвоевременное уведомление об изменении статуса может привести к чрезмерным выплатам пенсии, которые придется вернуть. Если пенсионер увольняется, он имеет право на надбавки и перерасчет пенсии, доступные только для неработающих лиц.
Как возвращаются переплаты: В случае обнаружения факта работы без уведомления ПФУ переплаченная пенсия подлежит возврату.
- Добровольно: пенсионер может самостоятельно вернуть деньги.
- Принудительно: в случае отказа переплата будет удержана с пенсии (до 20% от каждой выплаты).
Особенности для предпринимателей: Физические лица-предприниматели (ФЛП), не ведущие деятельность, также считаются работающими пенсионерами. Статус неработающего пенсионера можно получить только после прекращения предпринимательской деятельности и предоставления соответствующих документов.
Как сообщить ПФУ: Пенсионер должен подать заявление вместе с документами, подтверждающими изменения: приказом о принятии на работу или увольнении, записью в трудовой книжке, гражданско-правовым договором. Также можно воспользоваться онлайн-сервисами:
- Официальный сайт ПФУ.
- Портал "Дія" с помощью электронной подписи.
Пенсионный фонд подчеркивает, что соблюдение этих требований поможет избежать недоразумений и финансовых затруднений.
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