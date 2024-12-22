Пенсионер должен подать заявление вместе с документами, подтверждающими изменения - всего есть всего 10 дней.

Пенсионеры обязаны сообщать Пенсионному фонду Украины (ПФУ) об изменениях в течение 10 дней - это включает трудоустройство, увольнение или начало предпринимательской деятельности.

Об этом сообщили в разъяснении ПФУ.

Что важно знать: Несвоевременное уведомление об изменении статуса может привести к чрезмерным выплатам пенсии, которые придется вернуть. Если пенсионер увольняется, он имеет право на надбавки и перерасчет пенсии, доступные только для неработающих лиц.

Как возвращаются переплаты: В случае обнаружения факта работы без уведомления ПФУ переплаченная пенсия подлежит возврату.

Добровольно: пенсионер может самостоятельно вернуть деньги.

пенсионер может самостоятельно вернуть деньги. Принудительно: в случае отказа переплата будет удержана с пенсии (до 20% от каждой выплаты).

Особенности для предпринимателей: Физические лица-предприниматели (ФЛП), не ведущие деятельность, также считаются работающими пенсионерами. Статус неработающего пенсионера можно получить только после прекращения предпринимательской деятельности и предоставления соответствующих документов.

Как сообщить ПФУ: Пенсионер должен подать заявление вместе с документами, подтверждающими изменения: приказом о принятии на работу или увольнении, записью в трудовой книжке, гражданско-правовым договором. Также можно воспользоваться онлайн-сервисами:

Официальный сайт ПФУ.

Портал "Дія" с помощью электронной подписи.

Пенсионный фонд подчеркивает, что соблюдение этих требований поможет избежать недоразумений и финансовых затруднений.

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