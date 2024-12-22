Давайте рассмотрим, какие дни в конце декабря 2024 года будут наиболее благоприятными для стрижки, окрашивания и ухода за волосами.

Лунный календарь стрижек на конец декабря — это не только полезный инструмент для планирования визита к парикмахеру, но и способ гармонизироваться с природой.

Последнее полнолуние в 2024 году было в 4:02 утра по восточному поясному времени в воскресенье, 15 декабря, и называлось Холодной Луной. Следующее полнолуние будет Волчьей Луной, которая произойдет в 5:27 вечера 13 января 2025 года.

Лунный календарь стрижек на декабрь 2024 года поможет вам выбрать идеальный день для ухода за волосами с учетом влияния Луны на наш организм.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете не только сохранить здоровье своих волос, но и добавить гармонии и красоты в свой образ.

Луна, как известно, влияет на многие процессы на Земле — от приливов и отливов до урожаев и даже на состояние наших волос.

Выбор правильной лунной фазы для стрижки помогает укрепить волосы, ускорить их рост или, наоборот, сделать их более послушными и менее ломкими.

Наиболее благоприятные дни для стрижки в конце декабря 2024 года:

22 декабря (Луна в Козероге, убывающая) — благоприятный день для подстригания кончиков. Это поможет избавиться от секущихся кончиков и надолго сохранить здоровье волос.

Когда лучше воздержаться от стрижки?

29 декабря (Луна в Рыбах, убывающая) — в этот день волосы могут потерять силу и блеск, поэтому лучше воздержаться от любых манипуляций.

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