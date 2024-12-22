Супермаркеты и другие торговые заведения активно используют рекламные скидки, но часто возникают ситуации, когда на ценниках указана цена со скидкой, а на кассе покупатель получает другую сумму.

Об этом сообщила Госпродслужба.

Там отметили, что в таком случае покупатель имеет право оплатить цену, указанную на ценнике, поскольку именно на основе этой информации было принято решение о покупке.

Согласно законодательству, реклама скидок и распродаж должна содержать ряд обязательных сведений, в частности:

  • место проведения акции;
  • даты начала и завершения распродажи;
  • соотношение новой цены к предыдущей или размер скидки.

Если права потребителя нарушены, а торговое предприятие отказывается выполнить требования в соответствии с законодательством, следует обращаться в территориальный орган Госпродпотребслужбы. Их адреса можно найти по ссылке.

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Госпродпотребслужба также напоминает потребителям важность внимательно изучать информацию на маркировке товаров, особенно когда цена значительно снижена. Следует обращать особое внимание на срок годности пищевых продуктов.

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