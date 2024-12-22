Супермаркеты и другие торговые заведения активно используют рекламные скидки, но часто возникают ситуации, когда на ценниках указана цена со скидкой, а на кассе покупатель получает другую сумму.

Об этом сообщила Госпродслужба.

Там отметили, что в таком случае покупатель имеет право оплатить цену, указанную на ценнике, поскольку именно на основе этой информации было принято решение о покупке.

Согласно законодательству, реклама скидок и распродаж должна содержать ряд обязательных сведений, в частности:

место проведения акции;

даты начала и завершения распродажи;

соотношение новой цены к предыдущей или размер скидки.

Если права потребителя нарушены, а торговое предприятие отказывается выполнить требования в соответствии с законодательством, следует обращаться в территориальный орган Госпродпотребслужбы. Их адреса можно найти по ссылке.

Госпродпотребслужба также напоминает потребителям важность внимательно изучать информацию на маркировке товаров, особенно когда цена значительно снижена. Следует обращать особое внимание на срок годности пищевых продуктов.

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