Вместо популярного "Цезаря" судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предлагает рецепт более простого, но не менее вкусного салата.

Эктор Хименес-Браво, неизменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф", поделился рецептом простого и вкусного салата, который часто готовит для себя дома.

Главные составляющие этого салата – куриное филе в хрустящей панировке, а также вкусный соус на основе домашнего майонеза.

Для приготовления салата с куриным филе в хрустящей панировке "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

головка салата Айсберг или Ромен

100 г помидоров черри

40 г тертого сыра (пармезана)

1 куриное филе среднего размера

панировка (3 ст.л. муки, 1 яйцо и 3 ст.л. панировочных сухарей) и любимые специи для курицы

гренки

Для соуса "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает 3 ст.л. домашнего майонеза, 2 ст.л. оливкового масла, 1 ст.л. лимонного сока. По желанию также можно добавить в соус немного тертого пармезана.

Ранее "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом домашнего майонеза, который получается довольно диетическим, очень вкусным и безопасным, потому что готовится из вареных яиц. Для приготовления такого майонеза в чаше блендера перебиваем до однородности 3 вареных яйца, 80 г воды, 50 г оливкового масла, 1 ст.л. винного уксуса и соль по вкусу.

Куриное филе разрезаем вдоль на пласты. Приправляем любимыми специями, обваливаем в муке, обмакиваем в размешанном яйце, обваливаем в панировочных сухарях и жарим на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистости с обеих сторон.

Листья салата можно либо нарезать, либо просто порвать руками. Разрезаем помидорки черри. Жареную курицу нарезаем на куски.

В миску "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает салатные листья, помидоры, курицу, добавляет соус, гренки и посыпает салат тертым пармезаном.

Последние новости Украины:

Тесто для вареников получится идеальным: Хименес-Браво дал рецепт, который вы полюбите.

Оригинальнее омлета: рецепт вкусного завтрака за 10 минут.

Омлет с интересным ингредиентом за 5 минут: Хименес-Браво поделился любимым рецептом.