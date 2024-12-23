Рецептом праздничных пампушек, которые всегда получаются невероятно вкусными и ароматными, поделилась шеф-повар Валентина Кущ.
"Обожаю аромат пампушек. Запах уюта, комфорта и детства", - отметила шеф-повар.
Для теста в расчете на 12-16 пампух нам понадобятся следующие ингредиенты:
- мука – 370 г
- дрожжи живые – 21 г
- сахар – 50 г
- молоко - 160 г
- яичный желток – 1 шт.
- соль - щепотка
- сливочное масло – 50 г
Кроме того, понадобится сахарная пудра для обсыпки, растительное масло для жарки и начинка по желанию.
Для опары смешиваем сахар, дрожжи, 100 г муки и теплое молоко, оставляем на 10-15 минут до появления пузырьков.
К опаре добавляем яичный желток, соль, растопленное сливочное масло и постепенно всыпаем муку (ее может потребоваться меньше). Замешиваем тесто, накрываем его полотенцем и оставляем в теплом месте в час.
Когда тесто хорошо подойдет, обминаем его и раскатываем до толщины 0,5-1 см на поверхности, немного припыленной мукой. Круглой формочкой или просто стаканом вырезаем пампухи, выкладываем на пергамент, накрываем полотенцем и оставляем на 30 минут.
В большом количестве хорошо разогретого растительного масла жарим пампухи на среднем огне до румяности с обеих сторон. Готовые пончики выкладываем на бумажное полотенце.
Когда пампухи немного остынут, делаем в них сбоку отверстия ножом или деревянной шпажкой и начиняем джемом или другой начинкой. Сверху присыпаем пампухи сахарной пудрой.
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