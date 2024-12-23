Для начинки пампушек можно использовать джем или густое варенье, шоколадную или ореховую пасту, сгущенку или густой крем, маковую начинку.

Рецептом праздничных пампушек, которые всегда получаются невероятно вкусными и ароматными, поделилась шеф-повар Валентина Кущ.

"Обожаю аромат пампушек. Запах уюта, комфорта и детства", - отметила шеф-повар.

Для теста в расчете на 12-16 пампух нам понадобятся следующие ингредиенты:

мука – 370 г

дрожжи живые – 21 г

сахар – 50 г

молоко - 160 г

яичный желток – 1 шт.

соль - щепотка

сливочное масло – 50 г

Кроме того, понадобится сахарная пудра для обсыпки, растительное масло для жарки и начинка по желанию.

Для опары смешиваем сахар, дрожжи, 100 г муки и теплое молоко, оставляем на 10-15 минут до появления пузырьков.

К опаре добавляем яичный желток, соль, растопленное сливочное масло и постепенно всыпаем муку (ее может потребоваться меньше). Замешиваем тесто, накрываем его полотенцем и оставляем в теплом месте в час.

Когда тесто хорошо подойдет, обминаем его и раскатываем до толщины 0,5-1 см на поверхности, немного припыленной мукой. Круглой формочкой или просто стаканом вырезаем пампухи, выкладываем на пергамент, накрываем полотенцем и оставляем на 30 минут.

В большом количестве хорошо разогретого растительного масла жарим пампухи на среднем огне до румяности с обеих сторон. Готовые пончики выкладываем на бумажное полотенце.

Когда пампухи немного остынут, делаем в них сбоку отверстия ножом или деревянной шпажкой и начиняем джемом или другой начинкой. Сверху присыпаем пампухи сахарной пудрой.

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