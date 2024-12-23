Как сообщает Монукало, в Сумской области может казаться, что мобилизуют больше, чем в западных регионах Украины.

В Украине продолжается обязательная мобилизация , в рамках которой военнообязанные могут получать повестки от территориальных центров комплектования (ТЦК), однако многие спрашивают, существует ли предел или предел в отношении мобилизованных в области.

Свое объяснение по этому вопросу дал начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК Сергей Монукало в интервью "Общественному".

По его словам, невозможно определить, в каких регионах мобилизуют больше или меньше, поскольку часть всех военнообязанных в основном направляют в учебные центры. После этого могут быть призваны только те, кто проходил службу не более десяти лет назад, был уволен и пригоден за состоянием здоровья. Около 90% из них проходят через учебные центры.

Монукало также уточнил, что мужчины до 45 лет, как правило, направляются в штурмовые подразделения, а военнообязанных старше этого возраста — в подразделения обеспечения, артиллерии, инженерных войск, а также другие структуры Сил обороны, такие как пограничники, Национальная гвардия или Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В то же время, количество мобилизованных зависит от численности тех, кто состоит на военном учете в конкретной области. Как сообщает Монукало, в Сумской области может казаться, что мобилизуют больше, чем в западных регионах Украины. Однако это объясняется только разницей в числе учтенных военнообязанных. Процесс мобилизации автоматизирован с помощью системы «Оберег», и в таких областях, как Запорожская, может быть больше потребность в укомплектовании воинских частей, чем в других, что влияет также на количество мобилизованных.

Количество призывников, как подытожил военный комиссар, также зависит от потребностей государства и необходимости укомплектования конкретных подразделений.

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.