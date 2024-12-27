Военнослужащий, являющийся клиентом государственного банка ПриватБанка , сообщил о взыскании размера военного сбора с его депозита.

Информация обнародована на финансовом портале "Минфин".

Повышение сбора: детали

В декабре 2024 года по депозитной программе "Слава Героям" начато содержание военного сбора в размере 5% вместо предыдущих 1,5%. Военнослужащий отметил, что изменения, внесенные в законодательство, не должны касаться представителей Вооруженных сил Украины.

"Согласно изменениям в Закон Украины №4015 от 10 октября 2024 года для военнослужащих предусмотрена ставка военного сбора в размере 1,5%. Однако с декабря по моему вкладу начали безосновательно удерживать 5%. После обращения в колл-центр, отзыв и официальный запрос в службу поддержки, никакой реакции от банка не последовало», — сообщил клиент.

Реакция банка

В ПриватБанке пообещали проверить информацию и выяснить причины сбора. "По результатам рассмотрения с вами свяжутся. Извиняемся за неудобства", — ответили в финучреждении.

В то же время, на портале "Минфин" отметили, что новая ставка в 5% не оплачивается из заработной платы или государственных выплат, но распространяется на депозитные доходы.

Банк продолжает проверку этого инцидента.

Последние новости Украины:

С карты ПриватБанка банкомат списал деньги, но не выдал их: в банке уточнили важные детали.

ПриватБанк обнуляет кредитные лимиты украинцев не дав никаких объяснений: ответ банка.

ПриватБанк блокирует без предупреждения банковские карты украинцев: распространенные причины.