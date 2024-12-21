Современные телефоны не ищут постоянно лучший сигнал, чтобы сохранить заряд батареи, поэтому пользователю нужно предпринять некоторые шаги для улучшения связи.

Самым быстрым решением является включение режима полета («авиарежим») на 10 секунд с последующим отключением.

После этого телефон автоматически начинает искать доступные сети. На iPhone эта функция доступна в Центре управления, а на Android – в панели быстрых настроек.

Иногда требуется перезагрузка телефона, особенно если вы пересекли международную границу или находитесь в зоне роуминга.

Не забудьте проверить обновления программного обеспечения устройства. Производители часто устраняют неполадки связи в новых версиях ПО, поэтому следите за уведомлениями об обновлениях.

Если SIM-карта используется долго, она может изнашиваться, терять контакт или не поддерживать современные частоты сети. Для начала извлеките карту и аккуратно протрите металлические контакты. Если это не помогло, обратитесь к оператору связи для замены SIM-карты на новую с сохранением номера.

Сети 4G и 5G работают на разных частотах и с разных вышек. Иногда телефон пытается подключиться к слабому сигналу 5G вместо более стабильного 4G.

Чтобы исправить это, на iPhone перейдите в «Настройки» → «Сотовая связь» → «Голос и данные» и выберите LTE (4G) или автоматический режим. На Android настройка выполняется через «Подключения» → «Сеть и Интернет» → «Мобильная сеть».

Современные телефоны позволяют совершать звонки через Wi-Fi. Для активации этой функции откройте настройки сотовой связи и включите соответствующую опцию. Это особенно полезно дома или в офисе, где мобильная связь нестабильна.

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