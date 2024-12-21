Самым быстрым решением является включение режима полета («авиарежим») на 10 секунд с последующим отключением.
После этого телефон автоматически начинает искать доступные сети. На iPhone эта функция доступна в Центре управления, а на Android – в панели быстрых настроек.
Иногда требуется перезагрузка телефона, особенно если вы пересекли международную границу или находитесь в зоне роуминга.
Не забудьте проверить обновления программного обеспечения устройства. Производители часто устраняют неполадки связи в новых версиях ПО, поэтому следите за уведомлениями об обновлениях.
Если SIM-карта используется долго, она может изнашиваться, терять контакт или не поддерживать современные частоты сети. Для начала извлеките карту и аккуратно протрите металлические контакты. Если это не помогло, обратитесь к оператору связи для замены SIM-карты на новую с сохранением номера.
Сети 4G и 5G работают на разных частотах и с разных вышек. Иногда телефон пытается подключиться к слабому сигналу 5G вместо более стабильного 4G.
Чтобы исправить это, на iPhone перейдите в «Настройки» → «Сотовая связь» → «Голос и данные» и выберите LTE (4G) или автоматический режим. На Android настройка выполняется через «Подключения» → «Сеть и Интернет» → «Мобильная сеть».
Современные телефоны позволяют совершать звонки через Wi-Fi. Для активации этой функции откройте настройки сотовой связи и включите соответствующую опцию. Это особенно полезно дома или в офисе, где мобильная связь нестабильна.
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