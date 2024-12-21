Церковный праздник 22 декабря (4 января по старому стилю) - день памяти святой Анастасии, которую называют также Узорешительницей и считают покровительницей рожениц.

Праздник 22 декабря по старому стилю - праздник Зачатие Пресвятой Богородицы.

22 декабря нужно пойти в храм или помолиться дома.

У святой Анастасии просят избавить от страха перед будущим, за помощью к великомученице обращаются беременные, ведь святая помогает во время родов, оберегает рожениц и младенцев от болезней, защищает семьи от невзгод.

Святую Анастасию также считают покровительницей заключенных.

Что нельзя делать 22 декабря, существует ряд запретов в этот день:

нельзя 22 декабря ругаться, желать зла, веселиться и нарушать правила поста.

Запрещено отказывать в помощи, особенно пожилым, обижать домашних животных.

Продолжается Рождественский пост, с 18 по 24 декабря самая строгая неделя, в эти дни важно воздерживаться в употреблении алкоголя, пищи и развлечениях.

Существуют приметы, связанные с Днем Анны, 22 декабря:

Раньше говорили, что после Анны солнце поворачивает на лето, а зима на мороз.

Ясное солнце 22 декабря, значит на Новый год будет сильный мороз, светит солнце в этот день и на деревьях иней – значит под Новый год будет потепление.

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