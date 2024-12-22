Вот гороскоп Таро для каждого знака зодиака на 23 декабря, узнайте, что вас ждет в этот день.

Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 23 декабря.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Солнце

Только хорошее настроение, Овен. Когда-нибудь у тебя будет один из тех дней, когда, что бы ни случилось, на твоем лице все равно будет улыбка. Эта карта Таро предсказывает, что позитивный настрой — твоя самая сильная черта. Ты увидишь радугу за штормом. Ничто не сломит тебя.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Повешенный

Вы готовы сказать тем людям, которые заставляют вас ждать ничего, чтобы они пошли в поход. Вы не позволите времени пройти мимо вас, пока другие развлекаются. Сегодня вы будете командовать своим графиком, как босс, и поторопитесь.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Паж Кубков

Что это за чувство? Это может быть любовь. Возможно, вы влюбляетесь сильно и быстро в кого-то, кого только что встретили, Близнецы. Что-то в этом человеке такое особенное, и вы можете сказать, что вы встретились не просто так.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Двойка Мечей

Есть ситуация, когда вы не можете точно сказать, в чем дело, но вы, кажется, чувствуете, что энергия немного не в порядке. Это озадачивает, когда части головоломки не встают на свои места так, как вы ожидали. Вы, возможно, не можете пока разрешить конфликт в своем уме, но если вы терпеливы, вселенная поможет вам ясно увидеть, чего не хватает вашему радару.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Девятка Пентаклей, перевернутая

Ого, человек действительно собирается проверить твою преданность таким образом. Удивительно, когда ты пытаешься быть любезным с человеком, а он потом думает, что ты живой коврик для ног. Ну, коврик для ног будет затянут в дом в следующий раз, когда они попытаются вытереть тебя. Тьфу на них.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Туз Мечей, перевернутая

Вы можете настаивать на своем или подождать, пока ваш партнер сам не изменится. Призывы к переменам могут иметь обратный эффект, Дева. Истинные перемены начинаются внутри. Пусть их воля догонит их личные убеждения. Перемены, которые вы поощряете, не будут длиться долго. Будьте терпеливы.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Двойка Кубков, перевернутая

Человек может вести себя так, будто не может жить без вас, но так ли это на самом деле? Они могут притворяться, что они рядом с вами, но их действия демонстрируют обратное. Помните, Весы. Если что-то ходит как утка... оно ею и является. Действия говорят громче слов.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Правосудие

Вы научитесь отпускать. В конце концов, вам будет все равно, какой будет результат или даже как все к нему пришли. Для вас будет иметь значение радость, которую все чувствуют, когда день заканчивается. Как, почему или что не так важно, когда конечная цель — удовлетворение и счастье.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Десятка Жезлов

Никто не обещает, что дорога, по которой тебе нужно пойти, будет легкой. Ты много раз проходил по трудным тропам и обнаружил, насколько ты вынослив. Теперь ты засучишь рукава,, и будешь пробиваться вперед, как всегда. Ты будешь там, где тебе нужно быть, когда тебе нужно туда попасть. Не беспокойся!

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Паж Пентаклей, перевернутая

Активное слушание — ключ к вашему успеху. Люди, которые глубоко понимают друг друга, пытаются читать между строк. Вы изучаете стиль общения друг друга. Будут некоторые ошибки, но с терпением, любовью и настойчивостью вы будете заканчивать предложения друг друга в кратчайшие сроки.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Император

Вам нужно постоять за себя, Водолей. Когда с вами обращаются несправедливо или не уважают вашу индивидуальность, дайте людям знать. Вам не нужно быть подлым, но необходимо делиться тем, что вы чувствуете. Как люди могут знать наверняка, если вы не говорите об этом.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Башня, перевернутая

Ого, вы почти прошли через трудные времена. Благодаря вашему быстрому мышлению и невероятному мастерству вы смогли направить вещи в лучшую сторону. Выпустите большой вздох, Рыбы. Ваша жизнь движется в правильном направлении, и все потому, что вы были быстры на ногах.

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