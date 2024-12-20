Это решение связано с высокими расходами на спецпенсии из государственного бюджета.

В Пенсионном фонде Украины сообщили, что в 2025 году некоторым пенсионерам будут уменьшены выплаты.

Это будет касаться так называемых спецпенсий, как отмечено в Государственном бюджете на 2025 год.

Пенсии для бывших и действующих судей, прокуроров и сотрудников силовых структур сократят. Кабинет Министров Украины определит, как именно будет осуществлен перерасчет специальных пенсий. Проект соответствующего законопроекта правительство должно подать в Верховную Раду до 1 июля 2025 года.

В частности, предлагается отменить привязку спецпенсий к росту заработных плат или денежного довольствия и проводить индексацию на общих основаниях.

Также планируется ввести ограничение на максимальный размер спецпенсий, который не сможет превышать десяти прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

Это решение связано с высокими расходами на спецпенсии из государственного бюджета: в 2023 году на эти выплаты было израсходовано почти 100 миллиардов гривен, а в 2024 году эта сумма может возрасти до 120 миллиардов. Для сравнения, бюджет на всю социальную сферу в 2024 году составляет 469 миллиардов гривен, то есть более четверти этой суммы уходит на спецпенсии.

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