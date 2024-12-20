В Украине в ближайшие дни ожидается снижение цен на куриные яйца - причиной этого является потепление, способствующее увеличению поставок продукции от домохозяйств на рынок, что влияет на ее цену.

Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Как пояснил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, в холодные дни домохозяйства менее активно продают яйца, и в результате мы покупаем продукцию от крупных производителей.

"После новогодних и рождественских праздников ситуация с ценами на яйца стабилизируется, а с потеплением снова можно ожидать их понижения", – отметил он.

В то же время, в Украине есть факторы, которые могут привести к удорожанию яиц. цены на них могут оставаться высокими даже на внутреннем рынке, поскольку они корректируются в соответствии с ценами на внешних рынках.

Согласно данным "Минфина", в Украине крупные супермаркеты продают фасованные яйца марки "Квочка" в среднем за 78,4 грн/десяток, что на 5,46 грн больше, чем в ноябре. Яйца марки "Ясенсвит" стоят в среднем 77,9 грн/десяток, что на 7,64 грн дороже по сравнению с предыдущим месяцем.

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