Юрист также подчеркивает важность информирования военкоматов о статусе аспиранта и предоставлении подтверждающих документов.

Во время военного положения вопрос мобилизации актуален для многих, особенно для тех, кто учится в учреждениях высшего образования или занимается научной деятельностью.

Законодательство Украины предоставляет некоторые льготы студентам и аспирантам, но для их получения необходимо выполнить четкие условия.

О том, при каких условиях студенты и аспиранты могут получить отсрочку от мобилизации, в комментарии «Новости» рассказала юрист Арина Швец.

Кто имеет право на отсрочку?

По словам юристки, студенты и аспиранты освобождаются от мобилизации только при последовательности их образования.

"Важно, чтобы образование было именно последовательным. То есть лицо, которое получает второе или третье высшее образование, оно не имеет права на отсрочку. Также следует принять во внимание, что отсрочка утрачивает силу после завершения обучения", – объясняет Швец.

Юрист также подчеркивает важность информирования военкоматов о статусе аспиранта и предоставлении подтверждающих документов. Основным документом для получения отсрочки есть справка из учебного или научного учреждения. Он подтверждает право на отсрочку на период до трех месяцев в соответствии с условиями военного положения.

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Источник: Новости.LIVE

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