Сегодня возле Киевской городской государственной администрации штаб кандидата в мэры столицы Андрея Пальчевского устраивает проплаченный митинг, чтобы повлиять на результаты выборов

Об этом заявил на своей странице в Facebook политолог Алексей Голобуцкий, сообщает сайт Гордон.

Он утверждает, что эту информацию "слили" из штаба Пальчевского.

"Сегодня на 14.45 собирается проплаченный митинг под КГГА. Слили указание из штаба Пальчевского... Сотрудников штаба пугают, что не рассчитаются за выборы. Штабисты идут неохотно. Поэтому статистов подбирают в группах "митинги почасово" за 300 грн", – пишет Голобуцкий.

По его словам, таким образом руководитель штаба хочет повлиять на выборы в Киеве.

"(В штабе -ред.) пытаются натянуть почти процент за победу Пальчевского. Напомню, у последнего – 4,3% и в Киевсовет он не попадает. Медиа начали наперебой писать о том, что голоса ОПЗЖ пытаются перелить Пальчевскому. ОПЗЖ даже заявление написала о преступлении. Огласку этот план поломал, он пошел другим путем. Сейчас пытаются качать ситуацию протестами", – отмечает Голобуцкий

Как отмечает политолог, единственное, что из сегодняшней акции под КГГА может получиться – это "распил" бюджета и увеличение количества заболевших COVID-19 участников митинга.