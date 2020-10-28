Кандидаты в Бучанскую ОТГ от Общественного движения «Рідна країна» сообщают о несоответствии объявленных результатов выборов до реального голосования.
Так, на заседании некоторых участков были объявлены одна количество голосов отданных за партию «Рідна країна», а в протоколы были внесены совсем другие данные.
Команда «Рідної країни» добилась пересчета голосов.
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Интересно, что такая ситуация произошла на многих участках Бучанской ОТГ.
Лидер партии Николай Томенко призвал правоохранительные органы вмешаться: "Я призываю полицию, прокуратуру и ТИК действовать в соответствии украинскому законодательству, а не с целью угодить отдельным политическим партиям и местным олигархам. Вы должны защитить волеизъявление украинцев. Между прочим, подобная ситуация сейчас происходит в большинстве ОТГ Киевской области, где местные власти с местными феодалами пытаются сфальсифицировать выборы».