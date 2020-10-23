На сайте «Цензор.НЕТ» недавно был опубликован компромат на кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского, подтверждающий не только его российское гражданство, но и то, что он является действующим офицером Главного разведывательного управления Генерального штаба РФ.

Политический блогер Сергей Корнак прокомментировал эту новость следующим образом:

«Что он делает в Украине? В Украине была создана система Eurolab, это лаборатории, в которых сдает анализы элита украинского общества».

Блогер раскрыл истинное назначение этой сети клиник. Их услугами пользуются ведущие украинские политики (широкую известность получил случай, когда президент Владимир Зеленский именно там сдавал анализы на коронавирус). Однако результаты анализов и вообще медицинских обследований вполне могут служить компроматом, если них содержатся сведения о хронических заболеваниях, скрываемых венерических болезнях, употреблении наркотиков и тому подобных вещах.

«Пальчевский был призван создать красивую медийную картинку для всего этого. Потому что никакого бизнеса у Андрея в стране нет. Он чистый агент под прикрытием, и все его дело – кайфовать и изображать из себя миллиардера, и выступать на каналах», - резюмировал Корнак.

Теперь же Пальчевский ведёт мэрскую избирательную кампанию. Корнак задаёт вопрос, где он мог бы взять деньги на неё. А денег требуется немало: один только рекламный борд обходится в 500 долларов за неделю, а Пальчевский использует их свыше десяти тысяч.

«Кто еще мог потратить такие деньги просто на надутый пузырь? Поэтому агент Палыч – это чисто проект Москвы», - говорит Корнак.

Поступали сведения о том, что Пальчевский и его партия чрезвычайно активно используют в своей пропаганде интернет-ботов.

Также упоминалось российское гражданство этого политика.