Депутат Верховной Рады Украины Андрей Кит (депутатская группа "Довіра") обратился в Службу безопасности Украины в отношении расследования российского гражданства кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевский.

Как пишут Українські новини, об этом народный депутат сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

В своем заявлении нардеп просит СБУ возбудить производство против Андрея Пальчевский по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 111 (государственная измена), ст. 114 (шпионаж) и т.д. Уголовного кодекса Украины и внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Нардеп выразил возмущение вопиющим фактом того, что Андрей Пальчевский будучи гражданином России, по сути - государства-агрессора, баллотируется на пост мэра Киева и еще и ведет свою партию в Киевский городской совет.

"Информация, подтверждающая российское гражданство Пальчевского есть в свободном доступе на официальном сайте российской налоговой, о чем сообщает интернет-издание "Цензор", - отметил Кот.