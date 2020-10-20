Киевские выборы уже не за горами, и за пост мэра столицы дерётся целая толпа кандидатов

Политический блогер Сергей Корнак внимательно изучает каждого из них. Сейчас очередь дошла до Сергея Притулы и партии «Голос», которая выставила его на выборы.

Корнак напомнил, что для шоумена вся жизнь – шоу: и волонтёрство, и политика. «Все видели - все знали, как он возит что-то на передовую. А что он из себя вообще представляет? Муж богатой жены, вот и все», - считает блогер. Он напомнил, что и в шоу-бизнес Притула попал благодаря этому браку – по сути, через постель. «Теперь же он претендует на кресло главы Киева, и возникает очевидный вопрос: какой метод и чью кровать изберет «будущий мэр»», - интересуется Корнак.

То же самое относится и к «Голосу» - политическим трупам, за которые никто не проголосует. «Ничего не смыслящие в управлении страной, но вовсю дерущие глотки певцы, актеры и любители оваций из зрительного зала», - такую характеристику политблогер выдал этой партии.

Он напомнил, что главное, что требуется от политика – ответственность. «Если ты где-то облажался – все, ты больше не должен быть в политике. Эти шоумены, трясущие губой, потом опять затевают новые проекты, привлекают новых спонсоров», - говорит Корнак. Притула же способен разве что веселить людей с экрана, да вести рекламную кампанию – и то не на свои бабки.

Киеву нужен другой глава. «Хозяйственник», «порядочный», «независимый» - это просто заезженные слова. Главное – чтобы это была сильная личность, способная пойти против коррупционной системы.

«Нам хватит уже одного придурка и клоуна у власти», - считает Сергей Корнак. По его мнению, пока избиратели будут вестись на яркую обёртку, перемен к лучшему ждать не стоит.

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