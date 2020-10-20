До місцевих виборів залишилося менше тижня. У найближчу неділю 25 жовтня кияни обиратимуть своїх представників до Київради

Голосувати в цьому році доведеться за новими правилами: не тільки за партію, а й за конкретного кандидата від партії, який балотується по округу. Згідно з дослідженнями соціологічної групи «Рейтинг», проведеним у вересні, пройти до Київради можуть сім партій.

За кого ж готові віддати свої голоси жителі Оболонського району? Згідно з соціологічними опитуваннями *, проведеним у виборчому окрузі №7, найбільш високі рейтинги у наступних кандидатів.

Перше місце займає Ірина Никорак, кандидат від партії «Європейська солідарність», депутат Київради, помічник-консультант народного депутата від «ЄС» Сергія Алексєєва. За фахом юрист і економіст. Ірину Никорак добре знають на окрузі. Вона – засновник та керівник Громадської організації «Наш парк Оболонь», яка виступає за розвиток зелених зон столиці, в першу чергу - на Оболоні, і облаштування дитячих і спортивних майданчиків. За Никорак готові віддати голоси 23% виборців Оболонського району.

Друге місце у представника ВО «Батьківщина» Ганни Свириденко. За неї готові проголосувати 19% виборців, які визначилися з вибором. Ганна - депутат Київради, член комісії з власності, і засновник ГО "Правозахист Оболоні". Також Свириденко - директор юридичної фірми «Добродії», через яку, правда, потрапила в розслідування "Наших грошей". У 2009-му Свириденко та її партнери по фірмі отримали землю на Софіївській Борщагівці, а ще 16,6 га скупили у людей, які теж отримали землю, змінили цільове призначення і побудували кілька будинків.

У кандидата від «Перемоги Пальчевського» Владислава Михайленко 15%. Він - депутат Київради (фракція «Солідарність»), член земельної комісії. За даними Центральної виборчої комісії, Владислав Михайленко зараз тимчасово не працює, за професією він юрист, адвокат. В Оболонському районі відомий, як активіст, захисник зелених зон. Сайт "ЧЕСНО" його пов'язує з нардепом від ОПЗЖ, якого в ЗМІ називають «сірим кардиналом Києва», Вадимом Столаром, як і іншого кандидата від «Перемоги Пальчевського» Людмилу Костенко.

У Людмили Костенко впізнаваність в районі - 12%. Вона депутат Київради від «Солідарності», заступник голови бюджетної комісії, економіст ТОВ «Спільне підприємство" Піта-Хліб ". Людмила автор проектів рішень Київради про надання статусу скверу земельним ділянкам на Оболоні. Раніше Костенко балотувалась від Радикальної партії Ляшка.

Ще одному представнику «Батьківщини», Володимиру Старовойту, виборці можуть віддати 7% голосів. Старовойт - депутат Київради, член земельної комісії, а також - голова Оболонської районної партійної організації "Батьківщини". Він - бізнесмен, засновник 46 компаній. За даними ЗМІ, Старовойт - власник кількох ринків на Оболоні.

Ще не визначилися з вибором - 24% виборців.

*Опитано: 12 000 осіб. За данними ГО «Інститут розвитку та сприяння демократії».