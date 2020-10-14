Стало известно о том, что под Киевом, в Борисполе, кандидат в депутаты от партии мэра Федорчука сбила ребенка на джипе

Об этом пишет Знай.

Трагедия на этом месте уже не в первый раз.

Таким образом, сообщается, что девочка получила серьезные травмы. На место вызвали медиков, которые и госпитализировали 11-летнего ребенка в ближайшую больницу. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

ДТП на этом месте происходит ужет не первый раз. Все из-за отсутствия светофора на этом месте. Жители давно требуют этого от власти.

Следователи ГБР задержали сотрудницу прокуратуры в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Самая главная проблема состоит в том, что несколько месяцев назад прошла сессия депутатов, на которой мэр Борисполя Федорчук отказался ставить светофор на данном пешеходном переходе. Несмотря на постоянный поток автомобилей.

Все из-за того, что тогда не будет светофора к его Макдональдсу и магазинам. У чиновника там есть доля, которые зарегистрированы на Кипре.

То есть, трагедию можно было бы избежать, если бы не безответственность мэра.

Пользователи сети обратились к Анатолию Федорчуку, и требуют, чтобы тот подал в отставку, и снял свою кандидатуру с предстоящих выборов.