Стало известно о том, что под Киевом, в Борисполе, кандидат в депутаты от партии мэра Федорчука сбила ребенка на джипе
Об этом пишет Знай.
Трагедия на этом месте уже не в первый раз.
Таким образом, сообщается, что девочка получила серьезные травмы. На место вызвали медиков, которые и госпитализировали 11-летнего ребенка в ближайшую больницу. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
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ДТП на этом месте происходит ужет не первый раз. Все из-за отсутствия светофора на этом месте. Жители давно требуют этого от власти.
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Самая главная проблема состоит в том, что несколько месяцев назад прошла сессия депутатов, на которой мэр Борисполя Федорчук отказался ставить светофор на данном пешеходном переходе. Несмотря на постоянный поток автомобилей.
Все из-за того, что тогда не будет светофора к его Макдональдсу и магазинам. У чиновника там есть доля, которые зарегистрированы на Кипре.
То есть, трагедию можно было бы избежать, если бы не безответственность мэра.
Пользователи сети обратились к Анатолию Федорчуку, и требуют, чтобы тот подал в отставку, и снял свою кандидатуру с предстоящих выборов.