Из-за коронавируса в столице закрывают на карантин учебные заведения
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на брифинг мэра Киева Виталия Кличко.
Так, по словам городского головы, в Киеве на карантин уже полностью закрылись 5 образовательных учреждений из-за заболевания среди педагогов.
"Город продолжает контролировать соблюдение противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях. На сегодня в столице закрыты на карантин 5 школ – из-за случаев заболевания среди учителей. По две - в Оболонском и Печерском районах. И одна школ, - в Святошинском районе. В 118 школах на самоизоляции и дистанционном обучении в целом 276 классов, где есть больные ученики", - рассказал Кличко.
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По состоянию на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 366 учеников и 193 учителей Киева. Что касается детсадов, то временно на карантине находятся 32 группы. Два дошкольных учреждения закрыли полностью - в Деснянском и Печерском районах.
Тем не менее, по словам Кличко, ситуация с коронавирусом в столице остается контролируемой.
"Пока нам удается контролировать ситуацию. За каждой школой и садиком закреплен санитарный врач, который, согласно регламенту, принимает решение о введении карантинных мероприятий. Я же в очередной раз обращаюсь к родителям: объясняйте детям, почему важно соблюдать правила гигиены и безопасности. Следите за здоровьем вашего ребенка, и если у него есть признаки ОРВИ – сразу обращайтесь к врачу", – сказал Кличко.
Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.
Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.