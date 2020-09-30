Жители Киева накануне местных выборов в Украине рассказали, кого они видят в кресле мэра

Как сообщает Politeka.net, ОО «Центр общественного развития «ИНТЕР-АКЦИЯ» с 21 по 22 сентября провел опрос в Киеве, в котором приняли участие 1500 жителей столицы. Людей спрашивали, за кого они будут голосовать на предстоящих выборах.

Согласно свежим данным, за мэра Киева Виталия Кличко готовы отдать свои голоса 26,7% киевлян. А за лидера политической силы «Победа Пальчевского» Андрея Пальчевского - 22,4% киевлян. Эти кандидаты имеют наибольшие шансы попасть во второй тур, где расстановка сил может быть совсем другой.

Отметим, что в свежем опросе фигурируют и другие фамилии, но их показатели поддержки намного скромнее.

Так, за Николая Томенко (Рідна країна) будут голосовать 9,8% киевлян, за Сергея Притулу (Голос) – 5,6%, Александра Попова (ОПЗЖ) – 5,3%, Ирину Верещук (Слуга народа) – 5,1%, Андрея Билецкого (Національний корпус) – 4,7%.

Также киевляне определились с политическими силами, которые они хотят видеть в Киевраде. Согласно данным, наибольшие шансы попасть туда имеют «Европейская солидарность», «Перемога Пальчевского» и «Слуга народа».

При этом партия действующего мэра «Удар» даже не вошла в тройку лидеров. Более того, 38,9% опрошенных жителей столицы дали негативную оценку работе нынешней столичной власти.

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