В Киеве на мужчину упала стена

В Соломенском районе Киева на 51-летнего рабочего упала стена во время проведения строительных работ. Его госпитализировали.

Об этом 29 сентября сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева в Facebook.

"На территории одного из ТРЦ серьезно травмировался 51-летний рабочий. Госпитализирован с переломом лопатки. Травма произошла в результате падения стены, которую разбирали", - говорится в сообщении.

К слову, на Киевщине в городе Бородянка сложилась критическая ситуация с экстренной помощью

Медики скорой до сих пор ездят на старом ржавом УАЗе, который может ехать целый час и не успевают на вызов. А до недавнего времени у них был только один защитный костюм от COVID-19 на всю бригаду, и ни лекарств, ни кислородных масок.

Фельдшер скорой Александр Игнацевич, который работает там уже 4 года рассказал, что УАЗ на котором едут на вызов врачи скорой помощи, герметично даже не закрывается, там отсутствует дефибриллятор и кислород, есть только старый кардиограф. Из медикаментов у врачей скорой нет большинства препаратов – противоаритмических и обезболивающих.