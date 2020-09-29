В Киеве на мужчину упала стена
В Соломенском районе Киева на 51-летнего рабочего упала стена во время проведения строительных работ. Его госпитализировали.
Об этом 29 сентября сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева в Facebook.
"На территории одного из ТРЦ серьезно травмировался 51-летний рабочий. Госпитализирован с переломом лопатки. Травма произошла в результате падения стены, которую разбирали", - говорится в сообщении.
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К слову, на Киевщине в городе Бородянка сложилась критическая ситуация с экстренной помощью
Медики скорой до сих пор ездят на старом ржавом УАЗе, который может ехать целый час и не успевают на вызов. А до недавнего времени у них был только один защитный костюм от COVID-19 на всю бригаду, и ни лекарств, ни кислородных масок.
Фельдшер скорой Александр Игнацевич, который работает там уже 4 года рассказал, что УАЗ на котором едут на вызов врачи скорой помощи, герметично даже не закрывается, там отсутствует дефибриллятор и кислород, есть только старый кардиограф. Из медикаментов у врачей скорой нет большинства препаратов – противоаритмических и обезболивающих.
Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.
Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.
Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.