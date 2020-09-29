На Киевщине в городе Бородянка сложилась критическая ситуация с экстренной помощью

Медики скорой до сих пор ездят на старом ржавом УАЗе, который может ехать целый час и не успевают на вызов. А до недавнего времени у них был только один защитный костюм от COVID-19 на всю бригаду, и ни лекарств, ни кислородных масок.

Об этом пишут журналисты издания Обозреватель.

Фельдшер скорой Александр Игнацевич, который работает там уже 4 года рассказал, что УАЗ на котором едут на вызов врачи скорой помощи, герметично даже не закрывается, там отсутствует дефибриллятор и кислород, есть только старый кардиограф. Из медикаментов у врачей скорой нет большинства препаратов – противоаритмических и обезболивающих.

"Этот УАЗ – просто ужас. Герметично ничего не закрывается, нет ни кислорода, ни дефибриллятора, только старый кардиограф. Из медикаментов у нас нет большинства и главных – противоаритмических, обезболивающих. Вот едем на ДТП, и если какой-то перелом, можем предложить только анальгин, который, по сути, ни от чего не помогает", - рассказал фельдшер.

"На трассе есть один смертельный перекресток, где бывает много пострадавших, а у нас одна ампула морфина. И что делать? Колем у кого что есть. Или один раз в два ночи забирали потерпевшего с трассы, помощь оказывали под фонариком, в вену лезть под таким светом побоялся. Хорошо, что потерпевший не сложный был", – добавил он.

Фельдшеры из Бородянки рассказали, что до недавних пор у них был только один защитный костюм на всю бригаду, для медика, который шел к пациенту с подозрением на COVID-19. Теперь им разрешили использовать аж два.

За транспортировку "ковидных" больных за последние полгода медики получили лишь 1000 грн доплаты. Хотя сталкивались с такими пациентами, по их словам, по меньшей мере раз 30.

Кроме того врачи должны предоставить подтверждение, что при выполнении обязанностей пересекались с больным коронавирусом, часто это его ПЦР-тест с подтвержденным диагнозом.

Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.

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