Перегруженность станций киевского метро втрое превышает показатели стран Европы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Генерального плана Киева.

Так, согласно опубликованной инфрмации, на одну станцию метро в столице приходится 56,7 тысяч человек. В Европе эта цифра значительно меньше - 20 тысяч человек.

Кроме того, Киевский метрополитен отстает от Европы и по количеству станций. Несмотря на то, что застройка города в основном формировалась вдоль станций метрополитена, они все, как правило, перегружены. Перегруженность станций метрополитена также можно объяснить их низкой плотностью.

Несмотря на достаточно большую площадь города, протяженность Киевского метрополитена, по сравнению с другими городами, является небольшой. Плотность сети метрополитена (показатель соотношения длины линии метро до площади города) в украинской столице является примерно в 5 раз ниже, чем в городах стран Европы.

В мировом рейтинге по количеству перевезенных пассажиров Киевский метрополитен занимает 29 место. При этом по своей протяженности метрополитен украинской столицы занимает 60-е место в мире.

На странице Генерального плана сообщают, что проблему перегруженности намерены решать путем строительства Подольско-Выгуровской линии метро, а также за счет развития существующих линий. Также в столице хотят отстроить новые пересадочные станции, поскольку те пересадки, которые есть на данный момент, уже давно исчерпали свой лимит по пропускной способности.

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