Заместитель главы КГГА Александр Густелев покрывает заместителя директора Департамента транспортной инфраструктуры - начальника управления координации и развития дорожного хозяйства и инфраструктуры КГГА Андрея Романенко, потому что мэру Киева Виталию Кличко нужен “черный нал” накануне выборов

Об этом сообщил блогер и политический эксперт Кирилл Сазонов.

“Из материалов СМИ и публикаций экспертов относительно Андрея Романенко уже складывается целая эпопея. И ее жанр - откровенно криминальный детектив, с элементами плутовского романа. А главные герои, помимо упомянутого, - отвечающий за транспортную инфраструктуру замглавы КГГА Александр Густелев и непосредственно сам мэр Виталий Кличко. Напомню, о чем уже сообщалось в журналистских расследованиях. Перед выборами у Кличко остро встал вопрос нехватки “черного нала” для того, чтобы хоть немного приблизить реальный результат к намалеванным от фонаря (но понятно, за чей счет) результатам опросов. Каждый заместитель мэра получил задачу организовать сбор средств по своему направлению. Густелев же, в свою очередь, делегировал Романенко задачу по “выбиванию” кэша с подрядчиков на транспортной инфраструктуре”, - пояснил Сазонов.

По его словам, сперва все шло гладко, но после привлечения внимания прессы Романенко пришлось переменить схемы “работы” с подрядчиками так, чтобы максимально отвести удар от себя в случае, если к его деятельности проявят интерес правоохранители.

“Собственно, Густелеву и Кличко совершенно все равно, как именно работает Романенко с подрядчиками. Для них главное - чтобы поток “черного нала” накануне выборов ни на минуту не ослабевал. Ради этого Густелев и крышует Романенко. И при этом постоянно подстегивает и подгоняет его, потому что мэр сейчас не смотрит на то, что Александр - его старый друг, с которым можно порассекать на байке. Не то время. Сейчас кто больше финансовой пользы принес - тот и друг. Тот и может рассчитывать на более теплые и хлебные места в следующие 5 лет. Для меня в этой истории удивительно вот что: почему, наряду с Кличко и Густелевым, совершенно все равно в этой ситуации и правоохранителям? Почему они, после серии разоблачающих материалов, молчат? Почему не берут наших “героев” на карандаш? Или им поступило предложение, от которого невозможно отказаться?” - задался вопросом блогер.

Он подчеркнул, что в таком случае выход один - надо, чтобы все подрядчики, которых Андрей Романенко “методом шантажа” вынуждал к откатам и распилам, запугивал лишением работы в Киеве, кого он “прессовал” выступили с публичным разоблачением этого “зарвавшегося чиновника”.

“Только так можно искоренить коррупцию на транспортной инфраструктуре в КГГА, да и в целом в Киеве и Украине. Вы же хотите нормально работать и честно зарабатывать? Ну так не молчите! Ну и, возвращаясь к вопросу молчания правоохранителей. Если вы, уважаемые, будете и дальше делать вид, что ничего не происходит, если не включитесь и не начнете бить коррупционеров из КГГА по рукам и рушить их схемы - значит, ответственность за разворовывание Киева ложится и на вас”, - констатировал Кирилл Сазонов.