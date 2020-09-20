Цифры говорят сами за себя

Согласно рейтингу, в лидеры предвыборной гонки выбились два возможных претендента

По результатам опроса, киевляне готовы отдать кресло мэра нынешнему городскому главе Виталию Кличко и общественному деятелю, лидеру партии "Перемога Пальчевського" Андрею Пальчевскому.

Первый набрал 23,6% голосов (26,8% - среди тех, кто определился с кандидатом), а второй - 17,8% (20,2% среди определившихся).

Социологи отмечают, что в период с марта по июль этого года рейтинг поддержки нынешнего мэра Кличко заметно снизился. В то же время, Пальчевский, напротив, продолжает наращивать поддержку среди киевлян.

В целом картина с предпочтениями жителей столицы выглядит следующим образом:

Виталий Кличко – 26,8%

Андрей Пальчевский – 20,2%

Николай Томенко – 9,1%

Александр Попов – 6,2%

Андрей Билецкий – 5,7%

Ирина Верещук – 5,4%

Игорь Смешко – 5,3%

Сергей Притула – 5,0%

Алексей Гончаренко – 4,8%.

Также киевлянам предложили ответить на вопрос, какую партию они бы поддержали на выборах. Первое место по итогам опроса заняла «Европейская солидарность» (17,2%), на втором оказалась «Перемога Пальчевского» (15,7%), на третьем – «Слуга народа» (11,5%). При этом «Удар» Кличко не попал даже в четверку самых популярных политических сил в столице. За эту партию готовы проголосовать только 9,8% участников опроса.

Социологическое исследование проводилось ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" в Киеве с 5 по 9 сентября. Всего было опрошено 1500 жителей столицы.

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