Киевлянам показали, какой может быть Бессарабская площадь

Чтобы Бессарабская площадь стала комфортным и привлекательным местом, на курсе по урбан дизайну разработали проект ее реконструкции.

Освободив площадь от автомобилей-ее сделали полностью пешеходной. Создали удобную систему наземных переходов, связывающую площадь с улицами вокруг.

Однако киевляне не оценили такое решение дизайнеров:

"Какая речка? Какие трамваи? Некуда городской бюджет слить? Киеву нужны новые мосты и станции метро, а не бесконечные перестройки майданов в центре", "Бред для распила денег", "дерева там уже не виростуть...", " Бессарабка - найважнейшая задача сейчас)). Ещё можно попробовать НСК Олимпийский реконструировать и ДК Украина перестроить", - пишут в комментариях.

Как сообщала Politeka, киевляне массово лишаются квартир, раскрыта схема: "легально может забрать другой человек".



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