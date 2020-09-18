Киевлянам показали, какой может быть Бессарабская площадь
Чтобы Бессарабская площадь стала комфортным и привлекательным местом, на курсе по урбан дизайну разработали проект ее реконструкции.
Освободив площадь от автомобилей-ее сделали полностью пешеходной. Создали удобную систему наземных переходов, связывающую площадь с улицами вокруг.
Как выглядели Кароль, Брежнева, Ивлеева и другие звезды до того, как попали в шоу-бизнес: из простушек в королевы
У Елизаветы II жестко проучили принца Гарри на день рождения, конфликт не утихает: "Этого не заслуживает..."
Блокировка счетов и изъятие денег, Нацбанк выдал жесткое решение: "Средства могут "зависнуть" навсегда"
Обнаженная «невеста» Харламова взбудоражила кадрами на белых простынях: в такую легко влюбиться
Однако киевляне не оценили такое решение дизайнеров:
"Какая речка? Какие трамваи? Некуда городской бюджет слить? Киеву нужны новые мосты и станции метро, а не бесконечные перестройки майданов в центре", "Бред для распила денег", "дерева там уже не виростуть...", " Бессарабка - найважнейшая задача сейчас)). Ещё можно попробовать НСК Олимпийский реконструировать и ДК Украина перестроить", - пишут в комментариях.
Как сообщала Politeka, киевляне массово лишаются квартир, раскрыта схема: "легально может забрать другой человек".
Напомним, мощный взрыв прогремел в ресторане в центре Киева, съехались "скорые": первые подробности и фото.
Также Politeka писала, сын Шуфрича попал в ДТП в центре Киева, фото: "не пропустил на перекрестке...".