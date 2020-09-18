Мэр Киева Виталий Кличко разрешил выделить дополнительные средства из бюджета столицы компании "Эко-Буд-Трейд" "смотрящего" Дениса Комарницкого

Об этом заявил журналист Евгений Куксин в публикации на собственном телеграмм-канале.

“Стоимость строительства Подольско-Воскресенского моста снова вырастет: Кличко согласовал. При том, что цена моста уже дошла до 6 миллиардов, в КГГА разрешили Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева менять смету”, - написал Куксин.

Он напомнил, что еще в апреле прошлого года было выдано распоряжение КГГА №619, которым было разрешено в течение прошлого года вносить коррективы в бюджет строительства моста.

"На днях Виталий Кличко внес коррективы в прошлогоднее распоряжение, которым разрешил корректировать бюджет и в этом году. Обратите внимание: новое предписание решили не выдавать, а вот “изменения в прошлогоднее распоряжение”, где к цифрам 2019 добавили 2020 – другое дело. Как будто кто-то будет разбираться...” - констатировал журналист.

В завершение он напомнил, что в свое время подряд на строительство моста без тендера получила фирма Эко-Буд-Трейд с орбиты “смотрящего” Дениса Комарницкого.